Москва, , 20:09 — REGNUM Тестирование граждан на коронавирусную инфекцию будет бесплатным. Об этом сегодня, 16 марта, на брифинге заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Напомним, что в России была разработана собственная эффективная тест-система выявления коронаврусной инфекции. Было проведено уже более 100 тысяч тестов.

Ранее Голикова заявила, что регионы до 17 марта должны представить свои предложения — на базе каких учреждений будет проводится тестирование на коронавирусную инфекцию.