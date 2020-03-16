Берн, , 20:07 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации вводится в Швейцарии на фоне распространения вируса COVID-19, сообщает 16 марта Agence France-Presse.

Как заявила швейцарский президент Симонетта Соммаруга, режим ЧС в стране продлится до 19 апреля 2020 г. В Швейцарии на время действия режима запрещено проводить «публичные и частные мероприятия».

Напомним, в Швейцарии число заболевших новым коронавирусом превышает две тысячи. 14 человек скончались.

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