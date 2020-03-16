Афины , , 20:05 — REGNUM Власти Греции вводят двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну и закрывают все магазины, кроме супермаркетов, аптек, банков, автозаправочных станций и служб доставки еды, 16 марта сообщает агентство Reuters.

На данный момент в Греции подтверждены 352 случая заражения COVID-19 и зарегистрированы четыре смертельных случая.

Ранее в Греции из-за коронавируса уже отменили массовые мероприятия и закрыли бары, рестораны, детские площадки и спортивные залы.

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