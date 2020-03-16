Берлин, , 20:10 — REGNUM Запрет на проведение богослужений в храмах собирается ввести в рамках противодействия пандемии коронавируса правительство Германии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба кабмина.

Властями Германии разработан ряд дальнейших мер по противодействию распространению коронавируса в стране. Предполагается ввести временный запрет на богослужения в храмах, а также закрытие большинства торговых точек, за исключением продуктовых и крупных магазинов.

Продолжат свою работу также зоомагазины, магазины садового и строительного оборудования, аптеки, заправочные станции, банки, сберкассы, почтовые отделения. Им будет разрешена торговля в том числе в воскресные дни, несмотря на действующий в стране запрет на работу в такие дни.

От владельцев предприятий власти требуют соблюдать меры по обеспечению гигиены и недопуску скопления людей. В целях безопасности предлагается запретить собрания общественных союзов, работу частных учебных учреждений. Временно запрещаются собрания в церквях, мечетях, синагогах, а также встречи приверженцев других конфессий.

Рестораны, кафе и прочие заведения общественного питания будут работать в промежуток с 06:00 до 18:00 при соблюдении хозяевами заведений ряда предписаний с целью обеспечения безопасности граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС в немецкой федеральной земле Бавария. На настоящее время в Германии выявлено более пяти тысяч заболевших коронавирусом.

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