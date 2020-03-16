Архангельск, , 19:59 — REGNUM Архангельское отделение ОНФ поддержало установку мусоросжигателей на архангельских островах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения, вывоз мусора с островных территорий будет стоить их жителям дороже, чем сжигание.

«Они (инсинераторы — ред.) предусмотрены территориальной схемой по обращению с отходами. На островах нет лицензированных полигонов, вывозить отходы водным путем не представляется возможным (также отсутствует лицензия), а платить больше установленного тарифа вряд ли кто захочет», — отметили в отделении.

На острове Кего, где планируют инсинератор, место накопления мусора находится в водоохранной зоне, а мусор островов Хабарка и Бревенник незаконно накапливается в помойницах, что не соответствует санитарным нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, жители островных территорий протестуют против установки мусоросжигателей на своих территориях. Всего согласно терсхеме обращения с ТКО в Архангельской области планируют установить 15 инсинераторов.