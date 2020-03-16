Москва, , 19:54 — REGNUM Все субъекты Федерации до 17 марта должны представить предложения, на базе каких учреждений будут проводиться тестирования граждан на коронавирус. Об этом сегодня, 16 марта, заявила на брифинге вице-премьер России Татьяна Голикова.

Напомним, что в России была разработана своя тест-система, которая доказала свою эффективность. Всего в стране было проведено уже более 100 тысяч тестов.

Активно идет отправка тестов в регионы.

По словам Голиковой, все регионы к 17 марта должны представить предложения, на базе каких учреждений будут проводить тестирование населения на коронавирус.