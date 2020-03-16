Лиссабон, 16 марта 2020, 20:04 — REGNUM Смертельный случай от заболевания, вызванного вирусом COVID-19, зафиксирован в Португалии, сообщает 16 марта Reuters.
По словам португальского министра здравоохранения Марту Темидо, от заболевания, вызванного новым коронавирусом, умер мужчина 80 лет.
Напомним, в Португалии COVID-19 выявлен у 331 человека. В стране закрыты школы.
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