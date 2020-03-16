Кишинёв, 16 марта 2020, 19:53 — REGNUM В Молдавии 16 марта подтвердили еще шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, общее число заболевших таким образом достигло 29, передает ИА REGNUM.
При этом в республики зафиксирован первый случай выздоровления пациента больного коронавирусом нового типа. Женщина, которой ранее диагностировали COVID-19, прошла два лабораторных теста, которые показали, что она здорова.
В Молдавии, напомним, решили ввести режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
В стране уже действует высший красный код эпидемиологической опасности. Прервано транспортное сообщение со всеми странами, закрыты школы и детсады и отменены все массовые мероприятия.
Коронавирус в Молдавию «импортировали» молдавские трудовые мигранты, вернувшиеся из Италии.
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