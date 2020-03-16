Красногорск, , 20:00 — REGNUM Шесть жителей Подмосковья ждут результатов анализов на коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщается на его странице в Instagram.

По словам Воробьева, за прошедшие сутки новых заболевших не выявлено.

«Сегодня мы весь день занимались тем, чтобы проанализировать и не допустить распространение коронавируса. За прошедшие сутки у нас ничего не изменилось, динамики нет. Подтвержденных случаев коронавируса у нас девять. Еще шесть анализов находятся в Новосибирске и могут быть подтверждены в ближайшие сутки», — заявил он.

Он также отметил, что вместе с мэрией Москвы в Московской области ужесточили требования к проведению массовых мероприятий.

«Раньше было до 5 тыс., сейчас мы радикально снизили. Сегодня только мероприятия в 50 человек могут проводиться в разных муниципалитетах. Это коснется и театров, и кино. Нужно понимать, что здесь ждет серьезное ограничение», — добавил губернатор.