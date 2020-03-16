Порто-Ново, , 19:49 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на территории Бенина, сообщает 16 марта правительство африканской страны в Twitter.

Вирус попал в страну из Буркина-Фасо, откуда в Бенин четыре дня назад приехал гражданин, побывавший в Бельгии. В этой европейской стране 49-летний африканец провёл 11 дней.

Из Бельгии он поехал в свою страну, а затем — в Бенин, где и обратился к врачам. Он находится в карантине в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в Западной Африке лидером по числу заболевших вирусом COVID-19 является Марокко, где 29 человек инфицированы, один умер.

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