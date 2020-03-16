Курган, , 19:39 — REGNUM В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области нарушался порядок выдачи охотникам разрешений на добычу пушных животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2019 году один из специалистов департамента незаконно, без жеребьёвки, выдал 13 разрешений на добычу пушных животных.

Директору департамента природоохранной прокуратурой Курганской области было внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновный специалист привлечён к дисциплинарной ответственности.