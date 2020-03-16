Брюссель, , 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Уточняется, что данная мера будет обсуждена 17 марта лидерами стран ЕС в ходе телеконференции и, в случае её одобрения, вступит в силу с 18 марта.

Исключение предполагается сделать для граждан граждан и резидентов Евросоюза, возвращающихся домой, а также для дипломатов, медицинских работников, транспортного персонала и лиц, задействованных в проектах по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее сегодня было объявлено о введении временных ограничений на въезд в Шенгенскую зону сроком на месяц из-за угрозы распространения коронавируса.

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