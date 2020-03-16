Киев, , 19:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить железнодорожные, авиационные и автобусные пассажирские перевозки между городами и регионами страны, а также закрыть метрополитены.

Об это президент Украины сообщил 16 марта в видеообращении в Facebook.

В частности, министерству инфраструктуры предложено с полудня 18 марта ввести запрет перевозки людей между городами и областями, а также прекратить работу метрополитенов в городах.

«Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта 2020 года запретить железнодорожные, авиа‑ и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и такси. И до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире выявлено более 170 тыс. случаев заражения коронавирусом пневмонии.

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