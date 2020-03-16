Владимир, , 19:29 — REGNUM Во Владимирской области с 16 по 24 марта проходит проверка крупных объектов торговли и общественного питания области по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий против коронавируса. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба обласной администрации, в состав комиссии вошли сотрудники департамента развития предпринимательства, Роспотребнадзора, представители муниципалитетов на местах.

«В перечень объектов торговли и общественного питания, подлежащих первоочередному обследованию, включено 244 объекта, в том числе 170 — в торговле и 74 — в общественном питании. Установлено взаимодействие со всеми органами местного самоуправления по организации обследования хозяйствующих субъектов», — рассказал директор департамента развития предпринимательства Тимур Рамазанов.

Комиссия оценит чистоту торгового зала, ведение графика уборки, наличие антисептиков для посетителей в свободном доступе, проведение текущей дезинфекции не менее четырёх раз в день, наличие запасов одноразовых масок для сотрудников. Кроме того, все аптеки региона проверят на наличие препаратов для лечения инфекций и цены на эти лекарства.

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