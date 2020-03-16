Калуга, , 19:35 — REGNUM Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поручил министерству образования и науки региона ввести двухнедельные каникулы, начиная с 17 марта, или перевести обучение в дистанционной режим сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Запрещены все выезды организованных групп детей и педагогов за пределы страны, родительские собрания и занятия в школьных бассейнах. В детских садах введены обязательные утренние осмотры. Все дети с малейшими признаками ОРВИ будут незамедлительно осмотрены медработником и при необходимости отправлены домой.

«В случае обострения эпидемиологической ситуации мы рассматриваем варианты продления школьных каникул, перехода на обучение на дому или дистанционное обучение», — заявил министр образования и науки области Александр Аникеев.

Меры профилактики распространения коронавируса принимаются в профессиональных организациях и в высших учебных заведениях области, где также рассматривается вариант перехода на дистанционное или индивидуальное онлайн-обучение. По словам ректора Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Максима Казака, в случае обострения ситуации университет готов к введению ограничений, а переход на онлайн-образование здесь займет не более одного дня. Все массовые мероприятия, включая студенческую весну, перенесут на более поздние сроки. Согласившись с предложениями министерства, глава области призвал ограничить каникулярные поездки детей и обучающихся не только за границу, но и по стране.

«В те регионы, где выявлены заболевания, надо запретить поездки детских организованных групп. Знаю, что многие собирались на весенних каникулах в Москву. Не надо этого делать в сложившихся условиях», — сказал Владислав Шапша.

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