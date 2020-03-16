Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Компания Microsoft опубликовала несколько видео, которые демонстрируют возможностями новой консоли Xbox Series X. Ролик был выложен 16 марта на YouTube-канале Xbox.

В нём показана разница по времени загрузки игры State of Decay 2 между Xbox One и консолью нового поколения. В описании к видео компания отметила, что в представленном видео показана лишь эта разница и не демонстрируется игровой процесс, оптимизированных для Xbox Series X.

В другом ролике компания показала новую функцию, которая позволит ставить игры на паузу вне игрового процесса, чтобы потом «мгновенно» возвращаться к нему спустя несколько дней или даже недель. Видео также даёт понять, что геймеры смогут вернуться к игре даже в случае перезагрузки консоли для обновления системы.

Компания сообщила, что Xbox Series X будет поддерживать разрешение 8K и будет способна обеспечить частоту обновления на уровне 120 кадров в секунду. Высота новой консоли составит 301 мм, а длина и ширина — 151 мм.

Ранее аналитики компании DFC Intelligence заявили, что Microsoft и Sony могут не выпустить в продажу свои консоли в 2020 году. По имеющейся у них информации, эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на цепочки поставок и производства устройств.

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