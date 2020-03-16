Нижний Новгород, , 19:20 — REGNUM Основная часть вузов Нижнего Новгорода переводит студентов на обучение в дистанционном формате.

Так, с 17 марта на дистанционное обучение переходит Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева, также с 17 марта в аналогичном формате продолжат работу Мининский университет, университет имени Лобачевского, ПИМУ (Приволжский исследовательский медицинский университет), Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

В ряде вузов дистанционное обучение предварительно вводится до 29 марта, в некоторых учебных заведениях — до 3 апреля.

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики пока не заявил о переходе на дистанционное обучение, однако в вузе создали платформу для подготовки лекций в формате онлайн, которую могут бесплатно использовать сотрудники других вузов.

Также пока о начале обучения в дистанционном формате не объявляла Нижегородская государственная консерватория имени Глинки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Гражданам, которые возвращаются из неблагополучных регионов, необходимо сообщать о своём прибытии с указанием места недавнего пребывания на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф».