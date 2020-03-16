Челябинск, , 19:20 — REGNUM В Челябинской области найдена жительница Миасса, которая скрывалась от врачей и не обследовалась на коронавирус. Об этом журналистам сообщил замглавы областного минздрава Евгений Ванин.

Ей пришлось сдать анализы на коронавирус. Также впереди у неё карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина приехала из Италии. Она отказалась обследоваться на инфекцию. 6 марта суд обязал её обследоваться, но она скрылась.

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