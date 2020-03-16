Пенза, , 19:24 — REGNUM Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в ходе пресс-конференции в областном правительстве сообщил, что в 2020 году дополнительно выделяется более 8 млн рублей для закупки пяти высокотехнологичных дыхательных аппаратов для лечения больных пневмонией.

Также министр разъяснил собравшимся, что «симптомы коронавируса, пути заражения — воздушно-капельный и контактный, а также меры профилактики идентичны другим ОРВИ».

Первый метод профилактики Covid-19 — социальная изоляция больных и лиц, наиболее подверженных заражению (люди старше 65 лет, люди с заболеваниями сахарный диабет, ожирение, хронические заболевания дыхательных путей). Самое эффективное профилактическое расстояние между людьми, не менее одного метра, информировал министр.

Второй метод профилактики — медицинская маска. Она обязательна для лиц заболевших ОРВИ, чтобы они не заражали других.

Третий метод — дезинфекция (мытье рук с мылом, антисептики, дезинфицирующие растворы).

Ситуация с коронавирусом на постоянном контроле минздрава РФ, ведется ежедневный мониторинг, сообщили в областном правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство пензенского аэропорта усилило профилактику в связи с ситуацией с коронавирусом. Дезинфицируют автобус, перевозящий пассажиров до трапа, а также поручни, сидения, дверные ручки.

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