Псков, , 19:11 — REGNUM В Псковской области система дистанционного обучения отлажена во всех муниципалитетах, для её полноценного запуска нужны лишь дополнительные корректировки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 16 марта, заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

Он отметил, что системы «Электронный дневник», «Дневник.ру», «Цифровой урок» работают в регионе уже на протяжении нескольких лет. Дополнительные корректировки потребуются лишь для того, чтобы ученик мог оперативно отправлять выполненные задания учителю для проверки и получения методических рекомендаций.

«Мы уверены, что всё это послужит хорошим опытом взаимодействия в рамках дистанционных форм. Сегодня в школах для этого созданы все условия, включая и интернет, который проведён по национальному проекту», — отметил Седунов.

Чиновник напомнил, что с 16 марта все школы региона (и государственные, и муниципальные, и частные) ушли на досрочные каникулы, а там, где дети сегодня всё-таки приехали в школы, их развезли обратно по домам после кратких классных часов, на которых рассказали о профилактике коронавируса и о том, как обезопасить себя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, через неделю после каникул все школы Псковской области перейдут на дистанционное обучение. Ограничительные меры в регионе введены с 16 марта. Под запретом и все массовые мероприятия.

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