Санкт-Петербург, , 19:08 — REGNUM Все студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) переходят на дистанционные курсы с использованием электронных образовательных ресурсов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С понедельника, 16 марта общение с преподавателями переведено в онлайн-режим, студентам предоставлена возможность самостоятельно осваивать материал по индивидуальному плану.

«С 16 марта в нашем вузе организовано дистанционное обучение, на специальном информационном портале каждый студент может ознакомиться с его алгоритмами, а также со всей актуальной информацией по университету. Открыта горячая линия для студентов и сотрудников СПбПУ», — комментирует ректор Политеха Андрей Рудской.

Онлайн обучение с использованием дистанционных технологий будет вестись по всем уровням основного образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, среднее профессиональное образование и среднее общее образование. Учащиеся, студенты и аспиранты будут заниматься дома.

Преподавателям с 16 марта предоставляется гибкий график работы. Они могут проводить онлайн-занятия как в специально оборудованных аудиториях СПбПУ, так и из дома.

«В дирекции институтов направлен перечень онлайн-курсов российских университетов, который был сформирован Минобрнауки России, — рассказала проректор по образовательной деятельность Елена Разинкина. — Сейчас он включает 581 курс, но в ближайшее время будет пополняться. Большая часть онлайн-курсов предоставлена вузами — участниками Ассоциации «Национальная платформа открытого образования», в которую с 2015 года входит Политех. На этой платформе сейчас размещено 67 онлайн-курсов СПбПУ, которые уже включены в образовательный процесс университета».

Как отмечают в Политехе, обучение на этих курсах в весеннем семестре бесплатное.

Ранее аналогичные меры в связи с инфекцией предприняли СПбГУ, РГПУ им. Герцена, Университет ИТМО и другие вузы Петербурга и Ленобласти.

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