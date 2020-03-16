Пермь, , 19:01 — REGNUM В Пермском крае выявлен новый случай коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Таким образом, в регионе зафиксировано два случая инфекции. Ранее житель Перми стал носителем вируса, вернувшись из Франции.

По данным СМИ, во втором случае заболевшим является житель Добрянки. Он заразился в Италии.

Оба пациента находятся в Пермской инфекционной больнице.

Напомним, в регионе объявлен режим повышенной готовности. Вузы, ссузы и школы переводят учеников на дистанционное обучение, в общественном транспорте регулярно проводится санобработка салонов, отменяются массовые мероприятия.