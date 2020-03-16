Владимир, , 18:56 — REGNUM Во Владимирской области проводится ежедневный мониторинг обеспеченности аптек препаратами для симптоматического лечения гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Мониторингом занимается контрольный комитет областной администрации вместе с региональным управлением Росздравнадзора.

Сейчас, по данным оперативного штаба, «лекарственные препараты симптоматического лечения в аптечной сети Владимирской области представлены в доставочном количестве».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе не было зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом. При этом мэрия областного центра ввела режим повышенной готовности, не дожидаясь соответствующей инициативы от регионального правительства.

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