Анкара, , 20:09 — REGNUM Театры, бассейны, кинотеатры и ряд других общественных заведений закрывают в связи с обострением ситуации с коронавирусом власти Турции. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба МВД страны.

Отмечается, что решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Согласно распоряжению, подлежат закрытию театры, кинозалы, спортивные и концертные залы, свадебные и игровые салоны, интернет-кафе, общественные бани, луна-парки, спа-центры, чайные, кальянные, а также крытые детские площадки.

Решение правительства вступит в силу с 00:00 по местному времени 17 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о временном закрытии в Турции ночных клубов и баров в связи с угрозой пандемии коронавируса.

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