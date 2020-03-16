Ижевск, , 18:52 — REGNUM В Удмуртии ожидают паводок 2020 года на уровне среднемноголетних значений. Об этом заявил премьер-министр Ярослав Семёнов.

На аппаратном совещание он привёл данные средней месячной температуры воздуха в марте, которая по итогам месяца может на 2 °C превысить среднюю за несколько лет температуру, снежный покров — не выше 50 см, что также соответствует предыдущим годам. Однако он добавил, что в случае резкого потепления «ситуация может пойти, что называется, не по сценарию».

«В настоящее время паводковая обстановка у нас спокойная. Максимальные уровни весеннего половодья мы ожидаем на 20−70 см ниже средних многолетних значений», — отметил он.

По словам Семёнова, вскрытие малых рек на территории республики ожидается в период с 1 по 15 апреля. Средняя продолжительность весеннего ледохода на реках составит от 3 до 7 дней.

Паводок может начаться в превой-второй декаде апреля, его пик ожидают 20−29 апреля. В случае реализации наихудшего паводкового сценария площадь подтопления территорий в республике может составить 33,15 кв км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МЧС республики Пётр Фомин говорил, что в случае резкого потепления в Удмуртии в зону подтопления могут попасть около 1,7 тыс. жилых домов, паводок может стать таким же сильным, как в 2016 году. Также в этом случае могут быть подтоплены 21 автомобильный мост, 25 участков автодорог протяженностью почти 13,9 км, семь железнодорожных мостов и 16 участков железных дорог протяженностью 3,8 км.

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