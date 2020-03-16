Москва, , 18:51 — REGNUM Импортные фрукты и овощи и продуктов отечественного производства требуют разного подхода в дезинфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил генеральный директор ТД «Мое Лето» Вагиф Бикулов.

«Любые овощи и фрукты в независимости от вируса необходимо промывать проточной водой. Хорошо промытые плоды нужно окатить кипятком, а импортные овощи и фрукты рекомендуется мыть с хозяйственным мылом — это не только обезопасит от инфекций, но и смоет слой парафина, которым обрабатывают фрукты и овощи для лучшего хранения», — заявил Бикулов.

Упакованная продукция в большей степени безопасна для здоровья и соответствует всем противоэпидемеологическим мерам безопасности для здоровья потребителей, указал он.

«Герметичная упаковка в полимерную пленку предотвращает потерю влаги и увядание овощей и фруктов. За счет дыхания плодов в упаковке повышается содержание углекислого газа, в атмосфере которого уменьшаются окислительные процессы, что предотвращает потерю витаминов и питательных веществ», — отметил Бикулов.