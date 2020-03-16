16 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Почему заразившиеся коронавирусом жители России не могут об этом узнать?

Евгений Цоц, , 21:27 — REGNUM В Москве за одни сутки подтвердилось 20 новых случаев заболевания новым типом коронавируса, что увеличило статистику в полтора раза. Страны Евросоюза охвачены пандемией, однако до последнего момента транспортное сообщение с ними было свободным. Все СМИ и органы власти непрерывно говорят об окутавшем планету вирусе. Граждане взволнованы, однако унять свои страхи не могут, поскольку нет ответа на простой, на первый взгляд, вопрос: как узнать, подхватил ты уже новую болезнь или нет?

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

На открытом правительством РФ новом сайте стопкоронавирус. рф написано чётко:

«Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на новый коронавирус. В государственных больницах берут анализы у тех, кто в последние 14 дней пересекал границу одной из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран), жалуется на симптомы ОРВИ и посещал страны, где есть хотя бы один случай коронавируса, или у тех, кто контактировал с заболевшими».

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

Но позвольте, определить, контактировал ты с заболевшим или нет, можно не всегда. Лишь в тех случаях, когда с ним лично знаком, вместе проживаешь или работаешь, или если оказался в одном рейсе самолёта, где всё учитывается. Но ведь после рейса пассажиры выходят, рассаживаются в автобусы или на аэроэкспрессы, пересаживаются на метро и прочий общественный транспорт, где никакого учёта не ведётся.

Да и с самолётами не всё так просто. Отслеживаются международные рейсы, но носители-иностранцы могут летать и внутренними. Например, 5 марта моей соседкой на рейсе Саратов — Москва оказалась итальянка. Жителей этой страны по-прежнему можно встретить в заведениях общественного питания столицы и других местах. Когда они были последний раз в Италии, застали ли разгар пандемии?

Если вы придёте на Красную площадь, на ней по-прежнему будет много иностранных туристов. В начале марта, как рассказали очевидцы, на территории Кремля среди посетителей достопримечательностей Соборной площади подавляющее большинство были китайцы. А ведь границы между странами вроде бы закрыли, а прибывшим ранее следовало отбыть двухнедельный карантин. Но кто после изнурительного карантина пойдёт по туристическим местам? И совсем не верится, что паломничество устроили те китайцы, кто продолжительное время проживает в Москве — студенты или предприниматели. Вряд ли они отправятся на экскурсию в сопровождении группы соотечественников.

Проверяют ли на коронавирус в государственных поликлиниках тех, кто обращается с симптомами ОРВИ? В штабе по Московской области поясняют процедуру:

«В настоящее время самостоятельная сдача анализов на коронавирусную инфекцию не предусмотрена. Обследование назначается медицинскими работниками жителю Московской области в случае:

— если вы приехали из стран с неблагоприятной эпидимеологической ситуаций, и у вас есть признаки инфекции (кашель, насморк, повышенная температура).

— если вы были в контакте с заболевшими людьми.

Все исследования проводятся профессиональным персоналом Центра гигиены и эпидемиологии федеральных центров Роспотребнадзора».

А что это за мера борьбы с коронавирусом — измерение температуры на входе в здание или станцию метрополитена? Носитель инфекции может не иметь симптомов болезни продолжительное время, и при этом активно её распространять.

Правительство РФ решило помочь экономике страны оправится от последствий распространения коронавируса и других потрясений, предусмотрев на эти цели 300 млрд рублей. Но неужели нет денег, чтобы оснастить поликлиники и частные медучреждения нужными средствами диагностики? Или обучить нужное число специалистов, открыть лаборатории? Некому учить — спросите китайцев.

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Даже для нормальной профилактики нет средств — найти в аптеках маску не так уж и просто.

«Никто не пропагандирует даже элементарное ношение медицинских масок. Возможно, это связано с тем, что маски купить невозможно, их нет в аптеках. Сама лично объехала десяток разных аптек — нигде нет, и не знают, когда будут. Пыталась заказать в интернете, но тщетно: в наличии масок просто нет», — заявила корреспонденту ИА REGNUM депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева.

Депутат отметила, что один больной инфекцией может заразить тысячу других. А один такой точно есть — пациентка центра в Коммунарке самовольно покинула место лечения, и отыскать её удалось лишь с полицией. Пока она ехала к себе домой, она контактировала со многими людьми, о которых никто не знает и которым теперь даже и проверить себя негде.

«Борцы с коронавирусом» получают новые должности в разных штабах, с важным видом оглашают какие-то решения и рассказывают о мерах. А самых очевидных и действенных мер нет как не было, так и нет.

Кого винить в слухах, что случаев заражения коронавирусом в России много лишь потому, что он не выявляется?