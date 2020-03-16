Киев, , 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.

Станция киевского метрополитена AMY

Соответствующее обращение Зеленского обнародовано вечером 16 марта.

«Предлагается… министерству инфраструктуры с 12:00 дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное, авиа‑ и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Также — запретить работу метрополитенов», — заявил президент.

По его словам, еще сегодня состоится заседание правительства Украины, на котором эти поручения будут приняты официально.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине был внедрен режим общенационального карантина, в рамках которого были закрыты учебные заведения. 16 марта ряд городов ужесточил карантин на местному уровне, но о закрытии транспорта речи не шло.