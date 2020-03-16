Красногорск, , 18:42 — REGNUM На территории Московской области вводится запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал 16 марта глава региона Андрей Воробьёв.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении аналогичных ограничений на территории столицы.

Напомним, количество официально подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в России достигло 93. Семь пациентов заразились на территории страны, остальные — прибыли из стран, где наблюдается вспышка заболевания.