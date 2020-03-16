Хельсинки, , 18:41 — REGNUM Правительство Финляндии из-за коронавируса приняло решение о введении экстренного положения в стране и о закрытии с 18 марта всех школ страны.

Об этом 16 марта на пресс-конференции сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Школьное обучение будет осуществляться дистанционно. Детские сады пока продолжат работу в обычном режиме.

Кроме того, правительство заявило о желании как можно скорее закрыть границы и ввести ограничения для массовых мероприятий и собраний.

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