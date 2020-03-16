Великий Новгород, , 18:41 — REGNUM В аптеках Великого Новгорода кончились медицинские маски. Факты их отсутствия корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в мэрии города по результатам рейда, в который сегодня, 16 марта, по поручению мэра Сергея Бусурина отправился лично председатель комитета экономического развития и инвестиций Дмитрий Гугнин в сопровождении журналистов.

В ходе рейда масок не оказалось в десяти аптечных пунктах в разных районах города, в двух аптеках инспектирующим сообщили, что ждут поставку медицинских масок по цене 5 рублей за штуку и 9 рублей за три штуки. В других аптеках затруднились ответить о сроках поставок, ссылаются на отсутствие продукции у поставщиков.

В мэрии заявили, что с аптеками будет организована адресная работа, а информацию о результатах рейда направят в региональное министерство промышленности и торговли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новгородском правительстве сегодня, 16 марта, заявили, что в регион поступила партия в количестве 50 тыс. медицинских масок, которые уже в ближайшее время будут распределены по аптекам Новгородской области.

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