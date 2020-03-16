Екатеринбург, , 19:09 — REGNUM Екатеринбургский Театр оперы и балёта ввёл ограничения из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

В театре решили не лишать зрителей доступа к высокой культуре, но без определённых ограничений там не смогли обойтись. В частности, отложены визиты тенора Паоло Лардиццоне, дирижера Оливера Дохнаньи, педагога по вокалу Массимиллиано Булло.

«Театр работает в штатном режиме, мы играем для вас спектакли каждый вечер», — сказали в учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге ввели дистанционный режим обучения для ряда вузов города. Меры вводятся для борьбы с угрозой распространения нового коронавируса.

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