Киев, , 18:34 — REGNUM Совнацбез Украины во вторник, 17 марта, соберется на экстренное заседание для обсуждения возможности введения чрезвычайного положения по всей стране.

Об этом сегодня, 16 марта, сообщают центральные украинские СМИ.

Отмечается, что сегодня в офисе президента прошло расширенное совещание по распространению коронавируса и карантинным мероприятиям под руководством президента Зеленского.

СМИ подчеркивают, что введение на Украине чрезвычайного положения требует утверждения Верховной радой.

Официальной информации относительно заседания Совнацбеза в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что с 12 марта на Украине утвержден режим общенационального карантина. С 16 марта ряд крупных городов ввели режим усиленного карантина, однако в разных областных центрах принятые меры разнятся.