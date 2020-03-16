Москва, , 18:33 — REGNUM Дефицита систем тестирования на COVID-2019 в России не наблюдается, само тестирование будет проводиться бесплатно. Об этом 16 марта сообщила на брифинге вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как пояснила Голикова, российские регионы должны до 17 марта предоставить предложения, на базе каких учреждений будет проводиться тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день, по данным вице-премьера, в России существует три вида тестовых систем на коронавирус, ещё одну планируется зарегистрировать уже на этой неделе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России ежедневно производится до 100 тыс. тестов для диагностики коронавируса.

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