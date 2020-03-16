Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Минобороны США из-за пандемии коронавируса остановило процесс переброски военнослужащих на территорию Европы для участия в военных учениях Defender Europe, сообщает 16 марта пресс-служба Европейского командования США.

Решение распространяется также и на переброску боевой техники.

«В ответ на вспышку коронавируса COVID-19 и недавнее указание министра обороны мы изменили масштаб учений Defender-Europe 2020», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, манёвры НАТО Defender-Europe 2020 должны были стать крупнейшими военными учениями за последние 25 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Школы и вузы Ульяновской области переходят на дистанционное обучение