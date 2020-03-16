Берлин, , 18:25 — REGNUM Правительство Германии договорилось с руководством федеральных земель о введении дополнительных меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба кабинета министров ФРГ.

Как уточняется, во всех регионах страны планируется закрыть музеи и кинотеатры, бары и ночные клубы. Кроме этого, будут ограничены мероприятия в церквях, мечетях и синагогах.

Напомним, на территории Германии подтверждено уже более пяти тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, более десяти из них завершились летальным исходом.