Владимир, , 18:25 — REGNUM Во Владимирской области создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, в регионе нет случаев заражения коронавирусом, однако владимирцы готовы к любому развитию событий.

Жителями области, прибывшие из территорий, где зафиксированы очаги инфекции, оперативно обследуются: сотрудники Роспотребнадзора берут анализы, обеспечивают быстрое исследование прохождение изоляции по месту жительства. Подозрение на коронавирус было только у одной жительницы региона, которая прибыла из Испании и заболела пневмонией. Её изолировали и обследовали, тест на коронавирус был отрицательным.

«В случае, если вирус всё-таки проникнет в регион, для приёма заболевших подготовлен ряд учреждений здравоохранения, в которых пациенты будут размещаться в боксированных инфекционных палатах, приспособленных для соответствующего лечения. Ведётся работа по технической подготовке таких учреждений и укреплению их кадрового обеспечения. На каждый объект выезжает комиссия, которая определяет конкретные меры для каждой из медицинских организаций», — прокомментировал первый заместитель губернатора Сергей Шевченко.

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