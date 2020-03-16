Владимир, 16 марта 2020, 18:25 — REGNUM Во Владимирской области создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, в регионе нет случаев заражения коронавирусом, однако владимирцы готовы к любому развитию событий.
Жителями области, прибывшие из территорий, где зафиксированы очаги инфекции, оперативно обследуются: сотрудники Роспотребнадзора берут анализы, обеспечивают быстрое исследование прохождение изоляции по месту жительства. Подозрение на коронавирус было только у одной жительницы региона, которая прибыла из Испании и заболела пневмонией. Её изолировали и обследовали, тест на коронавирус был отрицательным.
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