Стокгольм, , 18:51 — REGNUM Как заявило Агентство общественного здравоохранения Швеции, вирус COVID-19 перешел на следующую стадию распространения в обществе. Наихудшая ситуация наблюдается в Стокгольме, жителей которого Агентство призывает переходить на удаленную работу. Также орган рекомендует пожилым гражданам оставаться дома и не ходить за покупками. Об этом 16 марта сообщило шведское издание Aftonbladet.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции превысило 1000 человек. 16 марта Агентство общественного здравоохранения Швеции впервые заявило о том, что COVID-19 получил самое широкое распространение в обществе. По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнеля, наиболее четко об этом свидетельствует ситуация в Стокгольме.

«Сейчас самое время переходить на удаленную работу. Особенно это касается жителей стокгольмского региона. Те, кто имеет возможность работать из дома, должны в ближайшем будущем продолжать работать таким образом», — заявил Тегнель на сегодняшней пресс-конференции.

Также главный эпидемиолог Швеции подчеркнул важность защиты здоровья пожилых людей и заявил, что при обнаружении у себя каких-либо симптомов простудного заболевания гражданам следует отказаться от посещения своих пожилых родственников.

На вопрос о том, стоит ли гражданам старшего возраста покидать дом и ходить в продуктовые магазины, Тегнель ответил: «Нет, в сложившейся ситуации мы, как общество, должны найти другие способы решения этой проблемы. Так будет лучше для них, для вас и для всей системы здравоохранения. Да, может быть им будет не так радостно сидеть дома взаперти, но от этого в конечном итоге все только выиграют».