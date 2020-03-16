Владимир, , 18:18 — REGNUM Во Владимирской области вступили в силу постановление об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, связанном с риском гриппа, ОРВИ и нового коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Школы будут чаще проветривать и проводить влажные уборки, обеззараживающую обработку будет проходить весь учебный инвентарь, мебель, подоконники, дверные ручки, перила. Школьникам и учителям будут измерять температуру, если у них появятся признаки ОРВИ — изолировать. Помещения и санузлы обеспечат мылом, дезинфицирующими средствами, салфетками и плакатами о правильном мытье рук. Сотрудникам рекомендовано носить защитные маски.

Образовательным учреждениям разрешили перейти на дистанционное обучение. Также в профильный департамент школы должны предоставлять сведения об учениках и сотрудниках, которые прибыли из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании или из других территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

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