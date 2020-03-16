Тирана, , 18:16 — REGNUM Власти Албании приняли решение о введении комендантского часа на всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 16 марта сообщил премьер-министр Эди Рама на своей странице в Facebook.

В рамках особого режима гражданам будет запрещено выходить на улицу без экстренной необходимости после 18:00 по местному времени. Передвижение на личном транспорте будет разрешено только в период с 06:00 до 08:00 и с 16:00 до 17:00 по местному времени.

Со вторника, 17 марта, нарушение комендантского часа будет наказываться штрафами. Автомобилистам, нарушившим режим, будет грозить лишение водительских прав на три года.

Напомним, на территории Албании официально подтверждено уже более 50 случаев заражения новым коронавирусом.