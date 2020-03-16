Москва, , 18:12 — REGNUM РЖД для профилактики распространения коронавирусной инфекции приостанавливают с 16 марта движение пассажирских поездов с Азербайджаном и Узбекистаном, сообщает 16 марта пресс-служба российского железнодорожного холдинга.

Сообщение закрывается с 16 марта и до особых указаний. Срок блокировки пока не известен.

«Узбекистанские железные дороги» и «Азербайджанские железные дороги» уведомлены о решении РЖД.

Деньги за неиспользованные проездные документы будут возвращены без дополнительных плат и сборов.

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