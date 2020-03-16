Москва, 16 марта 2020, 18:11 — REGNUM Все регулярные рейсы в Узбекистан и Казахстан приостановлены S7 Airlines, сообщили 16 марта в российской авиакомпании.
Эти меры приняты в связи с распространением вируса COVID-19. Российские граждане смогут вернуться в Россию чартерными рейсами, которые будут организованы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, число инфицированных новым коронавирусом по всему миру превысило 170 тысяч.
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