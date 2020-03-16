Анкара, , 18:10 — REGNUM Власти Турции приняли решение о закрытии всех театров, кинотеатров, бассейнов, свадебных и спортивных салонов в рамках мер по противодействию распространению коронавируса, сообщило 16 марта министерство внутренних дел страны.

Ранее сегодня было объявлено о временном закрытии всех увеселительных заведений на территории Турции, включая бары и ночные клубы.

По последним данным, в Турции официально подтверждено 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции из-за угрозы коронавируса закрываются увеселительные заведения