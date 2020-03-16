Калуга, , 19:13 — REGNUM В Калуге из-за распространения новой коронавирусной инфекции резко вырос спрос горожан на продовольствие. Большинство торговых сетей к ажиотажу на продукты первой необходимости подготовились заранее. Об этом рассказал 16 марта на заседании правительства региона министр конкурентной политики области Николай Владимиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как правило, жители области в первую очередь закупают гречневую крупу, макароны, сахар и растительное масло. По словам Николая Владимирова, федеральные розничные сети увеличили поставки круп и макарон на 30%, а известные супермаркеты заполнили свои склады почти на месяц вперед.

«Региональные магазины также обеспечены продукцией в достаточном количестве. Мы проводим ежедневный мониторинг по 40 видам продовольственных товаров. В случае нехватки продуктов или увеличения цен будем принимать все необходимые меры», — подчеркнул калужский министр.

По данным калужского Роспотребнадзора, по состоянию на 16 марта в больницах области с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 69 человек.

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