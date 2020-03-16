Москва, , 18:00 — REGNUM Распространение коронавируса может спровоцировать рост смертности от других заболеваний. Об этом 16 марта заявил врач общей практики Алексей Яковлев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Добавочная смертность возрастет не потому что их коронавирус охватил, а потому, что им не хватило коек, аппаратов, врачей», — сказал специалист.

По мнению специалиста, в текущей обстановке в плане эпидемиологии сложно соблюсти баланс. С одной стороны, недостаточно жёсткие меры могут привести к распространению инфекции, а избыточные меры — негативно сказаться на экономике.

«Все упреждающие меры должны быть рассчитаны, чтобы не переусердствовать и не создать коллапс системы здравоохранения и экономический коллапс», — заявил Яковлев.

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