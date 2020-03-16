Сыктывкар, , 17:57 — REGNUM Первый случай заболевания новым коронавирусом выявлен в Коми. От этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительств ива республики.

Вирус выявлен у жителя Сыктывкара, вернувшегося из Ирана. Эта страна является неблагополучной по распространению коронавируса.

По прилёту в Сыктывкар молодой человек был передан ответственным службам и помещён в одноместный бокс Республиканской инфекционный больницы, где проходил лечение. Гражданин изолирован, находится под наблюдением врачей.

Экстренные службы региона приняли меры по недопущению распространения инфекции. Установлен круг близких контактов пациента. Сегодня они находятся под наблюдением врачей в Республиканской инфекционной больнице. Подъезды многоквартирных домов, где находились пациент и те, кто с ним контактировал, продезинфицированы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Коми введен режим повышенной готовности. Напомним, первый положительный анализ на коронавирус сегодня также подучили мурманские медики.