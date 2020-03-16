Барселона, Испания, , 17:56 — REGNUM Президент женералитата Каталонии Ким Торра заявил о том, что он заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 16 марта, сообщают каталониские СМИ.

Ким Торра Generalidad de Cataluña

Напомним, что в Испании коронавирусная инфекция распространяется бесконтрольно — власти не предприняли никаких упреждающих мер. На сегодняшний день в Испании зафиксированы 9,2 тыс. случаев заражения. Умерли 309 человек, выздоровели — 530.

Ранее сообщалось, что в Испании коронавирусом заразился глава испанского региона Мадрид Исабель Диас Аюсо. Кроме того, заразились два министра и супруга премьер-министра Педро Санчеса.