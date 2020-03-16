Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Петербургский ГУП «Пассажиравтотранс», обеспечивающий социальные автобусные перевозки, начал измерять температуру у своих сотрудников перед выходом в рейс. Об этом заявил в Смольном 16 марта руководитель ГУП Андрей Лызин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Температуру измеряют перед сменой всем сотрудникам, но особенно уделяют внимание водителям и кондукторам.

Пятеро сотрудников предприятия находятся дома на самоизоляции, так как недавно приехали из стран, где распространился коронавирус.

«С сегодняшнего дня на конечных станциях дополнительно обрабатываем и дезинфицируем поручни. В виду распространения инфекции мы видим небольшие проблемы с поступлением запчастей, поэтому мы создали запас, чтобы обслуживать и ремонтировать технику, на три месяца», — добавил Лызин.

Напомним, в Ленобласти проводится санобработка и дезинфекция пассажирского автотранспорта.

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