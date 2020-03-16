Ижевск, , 17:52 — REGNUM Два вуза Удмуртии заявили о переводе студентов на дистанционную систему обучения. Об этом сообщили в Глазовском государственном педагогическом университете и Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова. В частности, техуниверситет с 17 марта будет проводить лекции в онлайн-формате, а упор в обучении будет сделан на самостоятельную работу студентов с контролем преподавателей. При этом все лабораторные работы, которые выполняются только в институте, будут перенесены на апрель-май.

Переход на дистанционное обучение никак не отразится на качестве учебного процесса, поскольку ИжГТУ уже давно практикует электронное обучение, отметил первый проректор вуза Александр Губерт. Предварительно, дистанционное обучение будут осуществляться до конца марта.

В то же время ректор Глазовского пединститута Янина Чиговская-Назарова на своей странице в социальной сети сообщила о переходе на дистанционное обучение с 17 марта.

«Переход на дистанционное обучение позволит снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Особо отмечу, что качество образования будет сохранено», — пишет глава вуза. Преподаватели и сотрудники института будут работать в прежнем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что ситуация в республике полностью под контролем, но рекомендовал «разумно сократить количество массовых мероприятий». С момента первого случая заражения в РФ новым коронавирусом под наблюдением в республике находились 157 граждан России, 19 человек, прибывших в регион из-за рубежа, включая 18 граждан Китая. В настоящее время под наблюдением находятся 51 человек, в числе которых 14 детей. Ни одного подтверждённого лабораторно случая коронавируса в Удмуртии не зарегистрировано.