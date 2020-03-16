Волгоград, , 18:16 — REGNUM Временно исполняющим обязанности председателя комитета ЖКХ Волгоградской области назначен Алексей Сивокоз, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее он возглавлял областной Госжилнадзор.

Для согласования кандидатуры в Волгоградскую областную думу и региональное отделение Всероссийской политический партии «Единая Россия» направлены письма. Алексей Сивокоз до декабря 2018 года был главой департамента ЖКХ и топливно-энергетического комплекса в администрации Волгограда, а затем стал руководителем Госжилнадзора региона. Прежнего главу комитета ЖКХ региона Романа Бековаотправили в отставку 17 февраля 2020 года, обязанности руководителя исполнял замглавы комитета Александр Артёмов.

Временно исполняющим обязанности руководителя государственной жилищной инспекции Волгоградской области стала Татьяна Гордеева.

Напомним, двум региональным комитетам в Волгоградской области поменяют названия и перераспределят полномочия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгоградском облправительстве два комитета сменят названия